نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-02-2022

قناة العالم
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٣٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الخارجية الايرانية: طهران اتخذت القرارات المطلوبة وابدت جديتها بالكامل والان حان دور الاطراف الاخرى للقيام بعمل مماثل للتوصل الى اتفاق نهائي
عبداللهيان في مؤتمر ميونيخ: الحكومة الايرانية تتطلع الى علاقات بناءة ومستديمة مع جميع الدول على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
عبداللهيان في مؤتمر ميونيخ: ايران تؤكد ضرورة حل القضايا الاقليمية من بينها قضية شبه الجزيرة الكورية سلميا دون تدخل القوى الاجنبية
عبداللهيان في مؤتمر ميونيخ: ايران تعبر عن قلقها ازاء زيادة التوتر بين اوكرانيا وروسيا وتدعو الطرفين الى حل خلافاتهما عبر الحوار
عبداللهيان في مؤتمر ميونيخ: ايران تعتقد ان افضل حل للقضية الفلسطينية هو اجراء استفتاء بين السكان الاصليين مسيحيين ويهود ومسلمين
عبداللهيان في مؤتمر ميونيخ: تشكيل الحكومة الشاملة بمشاركة جميع القوميات والاطياف ضروري للتوصل الى السلام والاستقرار في افغانستان
عبداللهيان في مؤتمر ميونيخ: الاوضاع الافغانية الحالية هي افراز للاحتلال العسكري واستخدام القوة ضد هذا البلد
عبداللهيان: تسوية الازمة اليمنية رهن باضطلاع الامم المتحدة بدورها واحترام حقوق الشعب اليمني في تقرير مصيره الغاء الحصار ووقف العدوان
عبداللهيان امام مؤتمر ميونيخ: ايران تعتقد انه يمكن ضمان امن المنطقة بمشاركة دولها والتعاون فيما بينها فقط
عبداللهيان امام مؤتمر ميونيخ: الترسانة العسكرية لن تجلب الامن للمنطقة والتواجد الاجنبي يؤدي الى تعقيد اوضاعها
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-02-2022
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/02/19/164528608968974300.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/02/19/164528608968974300.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/02/19/164528608845266200.jpg
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-02-2022
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-02-2022
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
في فيينا مفاوضات بانتظار إرادات الغرب السياسية..مناورات نووية روسية على وقع التوتر مع الغرب
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥
خاص بالعالم- مراسلون
دخول البحرين في العصر الإسرائيلي
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤
خاص بالعالم- مراسلون
حي الشيخ جراح.. صمود في وجه الاستيطان
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 19 فبراير 2022
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠
مع الحدث
تصعيد الإحتلال.. وتحذيرات المقاومة
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢
انقلاب الصورة
مقابلة السيد نصرالله وصداها في الاعلام العبري
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
غداة عملية ناجحة لمسيرة "حسان"..
نائب لبناني: تراكم قوة المقاومة ستفرض على "إسرائيل" الاندحار عن سيادة لبنان
"أونروا": 19 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا في الأردن
المالكي يعلق على أزمة الدولار ويوجه طلباً للبنك المركزي العراقي
تشاهدون الليلة في بانوراما..
في فيينا مفاوضات بانتظار إرادات الغرب السياسية..مناورات نووية روسية على وقع التوتر مع الغرب
دخول البحرين في العصر الإسرائيلي
في اتصال هاتفي مع ماكرون ؛
رئيسي: أي اتفاق في فيينا يجب أن يتضمن الغاء الحظر وتقديم ضمانات صالحة
مقالات و تحليلات
ما رأيكم .. الى اين وصلت مباحثات فيينا لرفع الحظر عن ايران؟
تسارع الجهود 'العربية' لإعادة سوريا للجامعة العربية
'وادي خالد'.. 'راجعة' إلى الحضن السوري
الديبلوماسية الأمنية: المهمة الفاشلة
آل خليفة في ظل بينيت: أهلاً بكم احتلالاً ثانياً!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.