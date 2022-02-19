السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-02-2022

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-02-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-02-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في مشروع مثير للجدل... إثيوبيا تبدأ أول عملية توليد كهرباء من سد النهضة غدا

جدة مدينة أشباح سعودية.. ويوم الـتأسيس السعودي

الإطار التنسيقي: سنحقق بصحة تلقي بعض السياسيين تهديدات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-02-2022

الجيش العراقي يعتقل قياديا في داعش

الأسرى الفلسطينيون يغلقون جميع الأقسام في سجون الاحتلال