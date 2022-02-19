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وزير الدفاع الروسي: تدريبات قوات الردع شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية

وزير الدفاع الروسي: تدريبات قوات الردع شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن التدريبات التي أجرتها اليوم السبت قوات الردع الاستراتيجي الروسية تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية.

العالم-روسيا

وخاطب شويغو بوتين (باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية) خلال التدريبات بالقول: "يجري اليوم، وفقا لقراركم تدريب لقوات الردع الاستراتيجي، سيتم خلاله اختبار عمليات التحكم بالأسلحة النووية والأسلحة ذات الخطورة المحتملة المتزايدة، ضمن إطار إدارة موحدة".

وجرى هذا التدريب بمشاركة القوات الجوفضائية وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الاستراتيجية الروسية وأسطولي البحرين الشمالي والأسود في الجيش الروسي.

وأكد الكرملين أن التدريب شمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة من طراز "كينجال" و"كاليبر" و"إسكندر" و"يارس" و"سينيفا".

وأشار الكرملين إلى أن التدريب جرى وفقا للخطط المعدة مسبقا بهدف اختبار جاهزية مؤسسات الإدارة العسكرية وطواقم الإطلاق والسفن والغواصات، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي.

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وزير الدفاع الروسي: تدريبات قوات الردع شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية

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