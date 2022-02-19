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عبداللهيان في مؤتمر ميونيخ: ايران تعتقد ان افضل حل للقضية الفلسطينية هو اجراء استفتاء بين السكان الاصليين مسيحيين ويهود ومسلمين

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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