الرئيس الأوكراني يعلن استعداده للقاء بوتين

العالم-أوروبا

وقال زيلينسكي، في إشارة إلى صراع أوكرانيا مع الانفصاليين المدعومين من روسيا: "منذ ثماني سنوات، كانت أوكرانيا بمثابة درع طيلة ثماني سنوات، كانت أوكرانيا تحبط أحد أعظم الجيوش في العالم".

وشدد على أنّ كييف تتطلع للسلام، والمزاعم عن وقوفها وراء القصف "سخيفة". وتابع أنّ "أي حرب في أي مكان تمس العالم بأسره ونحن سنحمي بلدنا بكل قوة، لكننا لا نتوسل المساعدة بل هناك حاجة لتحقيق أمن أوروبا"، مشدداً على أنّ بلاده تريد حلولاً دبلوماسية للأزمة وفق القانون الدولي وتحث على الدفع بصيغة نورماندي.

ووجّه زيلينسكي انتقادات حادة اللهجة للدول الحليفة لبلاده، وأكد أنّ على القوى الغربية التخلّي عن سياسة "مهادنة" موسكو، فيما تتصاعد المخاوف من احتمال غزو روسيا لبلاده.

وقال زيلينسكي "تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. لا نملك أسلحة.. لكن لدينا الحقّ في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام".

ورأى أنّ الوقت تأخر جدًا بالنسبة لفرض الحلفاء عقوبات على روسيا بعد بدء القصف، مطالباً بجدول زمني "واضح" لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال "ما الذي يمكننا القيام به؟ يمكننا دعم أوكرانيا وقدراتها الدفاعية بقوة" عبر "تقديم.. جداول زمنية واضحة وعملية لانضوائها في الحلف".

وأكد الرئيس الأوكراني استعداده للقاء الرئيس فلاديمير بوتين. وقال: "لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي. لهذا السبب، أقترح بأن نلتقي".

وختم بالقول "لسنا خائفين. تناولت الفطور في أوكرانيا وسأتناول العشاء في أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم السبت، اجتمع الرئيس الأوكراني، مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وقال إنّ بلاده تريد "السلام" بعدما ذكرت الولايات المتحدة أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وأضاف زيلينسكي، الذي تحدث بإيجاز، أن أوكرانيا تتطلع إلى دعم معين من الولايات المتحدة لجيشها.

وكانت هاريس قد قالت، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون إجراءات اقتصادية "كبيرة ولم يسبق لها مثيل" ضد روسيا إذا هاجمت أوكرانيا.