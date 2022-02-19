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الكشف عن ضحايا جدد لبرنامج التجسس الاسرائيلي 'بيغاسوس' في دولة خليجية

الكشف عن ضحايا جدد لبرنامج التجسس الاسرائيلي 'بيغاسوس' في دولة خليجية
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشف مختبر كندي مختص بالأمن الإلكتروني أن هواتف 3 نشطاء بحرينيين على الأقل تعرضت للاختراق عن طريق برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

العالم- البحرين

وأفاد تقرير أصدره مختبر "سيتيزن لاب"، أمس الجمعة، بأن التحريات أفضت إلى أن هواتف تخص 3 أفراد في البحرين تم اختراقها عام 2021، باستخدام برنامج "بيغاسوس" التابع لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن من بين المستهدفين محمد التاجر، وهو محامي بحريني بارز، اخترق هاتفه من قبل برنامج تجسس (FinFisher)، وتعرض للابتزاز في عملية مرتبطة بالحكومة البحرينية، في عام 2011.

أما الهاتف الثاني المخترق من قبل برنامج "بيغاسوس" فيعود لشريفة سوار، وهي طبيبة نفسية بحرينية منفية اتهمت أحد أفراد العائلة المالكة البحرينية بـ"التورط في مخطط لتوزيع الأدوية للاستخدام الترفيهي على أطفال المدارس".

وقال التقرير إن الشخص الثالث الذي أشير له بحرف "أ"، وهو على ما يبدو صحفي، أخترق هاتفه في سبتمبر 2021، حيث تلقى إشعارا من شركة "أبل"، في نوفمبر 2021، بأن جهازه أستهدف من قبل قراصنة حكوميين.

وكان تقرير سابق قد أفاد باكتشاف اختراق هواتف بعض النشطاء السياسيين بعد فحص عام لهواتفهم في 2021. وذكر أنه "ظهرت عدة حالات اختراق من قبل حكومة البحرين".

واكتشفت مختبرات "سيتيزن لاب" لأول مرة آثار "بيغاسوس" في البحرين في عام 2017 ، قبل عدة سنوات من تطبيع العلاقات بين البحرين والكيان الإسرائيلي في العام 2020.

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الكشف عن ضحايا جدد لبرنامج التجسس الاسرائيلي 'بيغاسوس' في دولة خليجية

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