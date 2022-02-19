العراق یعلن عن إعادة 95 عائلة نازحة في جبال مكحول

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جاء هذا في تصريحات لقائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن عبد المحسن حاتم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال حاتم إن العوائل النازحة من منطقة الصد في جبال مكحول والبالغ عددها 95 عائلة ستتم إعادتها إلى قراهم التي نزحوا منها بعد تأجيل العملية العسكرية المقررة.

وأشار إلى أن نزوح هذه العوائل كان بسبب العمليات العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في هذه القرى.

وعن العمليات الاستباقية أعلن قائد عمليات صلاح الدين، مقتل اثنين من "الإرهابيين" في وادي اللبن بمنطقة حمرين القريبة من سد نهر العظيم.

وأوضح أنه تم الاستيلاء على زورقين وأسلحتهم وتدمير ثلاث مضافات.