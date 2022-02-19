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مكتب المالكي يكشف حقيقة وجود اتفاق بشأن النفط بكردستان العراق

مكتب المالكي يكشف حقيقة وجود اتفاق بشأن النفط بكردستان العراق
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون فی العراق نوري المالكي، السبت، وجود اتفاق يتعلق باستخراج النفط بمنطقة كردستان العراق.

العالم - العراق

وقال المكتب في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو لحديث مجتزأ للرئيس الراحل جلال طالباني يشير فيه الى وجود اتفاق ابرم بين حكومة نوري المالكي وحكومة اقليم كردستان العراق، وبموجب هذا الاتفاق يتيح لحكومة الاقليم التعاقد مع الشركات لاستخراج النفط وتصديره بمعزل عن الحكومة الاتحادية في حال لم يقر قانون النفط والغاز في البرلمان حتى شهر مايس من عام ٢٠٠٧".

وأكد المكتب "عدم وجود اي اتفاق بين الحكومة الاتحادية انذاك وحكومة الاقليم"، مضيفاً أن "ما ادلى به الرئيس الراحل هو مقترح تقدم به سفير الولايات المتحدة وقتها زلماي خليل زاد للخروج من الازمة في ذلك الوقت وتم رفض المقترح لان الاقليم جزء من دولة لديها قانون يخضع له الجميع وليس من حق طرف مخالفته".

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