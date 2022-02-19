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الجيش العراقي يعتقل قياديا في داعش

الجيش العراقي يعتقل قياديا في داعش
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي.

العالم - العراق

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إنه "استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمي، وبعد الزيارة المُثمرة التي أجراها رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي إلى أجهزة الأمن في إقليم كُردستان العراق، جرى العمل على تعزيز التنسيق المُشترك وتبادل المعلومات الدقيقة بين استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الاستخباراتية في الإقليم".

وأضاف رسول، في البيان "انطلقت عمليات مُشتركة لمُلاحقة المطلوبين والهاربين ممن ينتمون لبقايا عصابات داعش الإرهابية والمسجلين في قواعد بيانات الأجهزة الأمنية والذين زور بعضهم هويات رسمية وغير من جلدته للهروب من قبضة العدالة".

وتابع رسول قائلا "تمكن رجالنا الشجعان من إلقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش محمد وهبي فارس الشجيري المُكنى أبو أحمد وهو المنسق العام بين ما يسمى بولاية الجنوب وولاية كُردستان العراق لدى العصابات الإرهابية، بعد أن تمت عملية مراقبة هذا الإرهابي من قبل رجالنا الأبطال وشُجعان المُديرية العامة لمُكافحة الإرهاب في أربيل".

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