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فيديو مرعب.. دخول الأمواج الشديدة إلى إحدى عبارات الركاب في ألمانيا

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

لقي راكب إحدى العبارات في مدينة هامبورغ بألمانيا مصرعه، وأصابت حالة من الهلع بقية الركاب بعد اختراق الأمواج الشديدة نوافذ العباراة.

العالم-منوعات

وحسب مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت موجة شديدة سببتها العاصفة دادلي نافذة العبارة، مما دفع الركاب إلى الفرار من أجل سلامتهم.

وتُظهر اللقطات المروعة التي تم التقاطها على متن العبارة، الركاب وهم يتدحرجون بسبب دوامات المحيط العملاقة بينما تضرب العاصفة دادلي الكثير في البلاد.

وكانت موجات المد والجزر من العاصفة دادلي قد اخترقت العبارة ما أدى إلى القضاء على أحد الركاب، بعد أن تحطمت موجة على نوافذ العبارة.

وقال شهود لجريدة ذا صن البريطانية، إن الموجة كانت قوية جدًا، بحيث يمكنك سماع صوت كسر النافذة تحت قوتها، فيما سمع صراخ بينما كان الركاب يندفعون لإخلاء الكابينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي اجتاحت فيه العاصفة يلينيا معظم شمال ألمانيا صباح اليوم الخميس، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 94 ميلاً في الساعة (154 كيلومترًا في الساعة).

ونصحت السلطات الناس بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن المباني والسقالات وخطوط الكهرباء.

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