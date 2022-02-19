السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. قوات الردع الروسية تجري مناورات صاروخية تكتيكية 

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

يتصاعد منسوب التوتر بين الغرب وروسيا على خلفية الازمة الاوكرانية ،حيث تشهد دونباس تسارعا بالأحداث تزامنا مع إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا عن إجلاء المواطنين إلى روسيا.

العالم - اوروبا

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف أراضيهما، وقد سقطت بعض قذائف الهاون في الاراضي الروسية.

وبموازاة الازمة الراهنة اجرت قوات الردع الاستراتيجي الروسية مناورات صاروخية تكتيكية جوا وبرا وبحرا شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. وشهدت المناورات اطلاق صواريخ فرط صوتية استراتيجية، واخرى باليستية مجنحة من طراز /كينجال/ و/كاليبر/ و/إسكندر/ وغيرها .

سياسيا توجهت انظار المراقبين الى مؤتمر ميونخ للامن في يومه الثاني حيث انبرت شخصيات اوروبية مسؤولة الى الهجوم بمواقفها على موسكو، بينما دعت بكين إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا وتساءلت عبر وزير خارجيتها عما إذا كان توسع حلف الناتو شرقا سيضمن السلام.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي: "يجب ان تكون اوكرانيا جسرا بين الشرق والغرب وليس خط مواجهة، وجميع الاطراف لديها الحق في ابداء مخاوفها ويجب ايضا احترام مخاوف روسيا المعقولة واخذها في الاعتبار".

اما اميركيا فأكد وزير الدفاع لويد أوستن إن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا بدأت تنتشر والاستعداد للهجوم.

كما قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن: "نريد أن يعرف الجميع في ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا - وأريد أن يعرف الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها".

ومن ميونيخ هدّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بتعزيز قوات حلف الناتو في أوروبا الشرقية إذا غزت روسيا أوكرانيا، متوعدة موسكو بعقوبات اقتصادية قاسية وفورية.

وعلى خط الازمة سجلت عدة مواقف ،حيث أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، استعداد الدول الغربية لإجراء مفاوضات مع روسيا حول المسائل الأمنية. ومن جانب اخر اتهم شولتس روسيا بارتكاب مجازر في دونيتسك ،الامر الذي رفضته الخارجية الروسية جملة وتفصيلا.. كما لفت الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ان بكين انضمت للمرة الأولى إلى موسكو في مطالبة الأطلسي بعدم قبول أي أعضاء جدد. بينما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين روسيا من غزو اوكرانيا ورأت أن التطورات الحالية من شأنها تغيير النظام العالمي الحالي.

المزيد من الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

بالفيديو...انفجار ضخم يهز لوغانسك جنوب شرق اوكرانيا

بلينكن يتهم روسيا باختلاق 'استفزازات كاذبة' في أوكرانيا

"غزو روسيا لأوكرانيا".. لماذا صدق العالم الكذبة الغربية؟

هل تمت صفقة بين اميركا وروسيا خلال اتصال بايدن ببوتين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. يوم التأسيس السعودي"نكبة"لهذا السبب..

شاهد.. قوات الردع الروسية تجري مناورات صاروخية تكتيكية 

مقتل اثنين من عناصر الجيش الأوكراني جراء الأعمال القتالية في دونباس

الكشف عن ضحايا جدد لبرنامج التجسس الاسرائيلي 'بيغاسوس' في دولة خليجية

مصادر ايرانية: ناقلة النفط المحروقة قبالة شواطئ الصين لا تنتمي الى ايران

خطيب زادة: على الترويكا الاوروبية وامريكا اتباع خطوات ايران للتوصل الى اتفاق