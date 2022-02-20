القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك و8 بلدات في المنطقة

العالم-اوروبا

وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية استهدفت من 21:04 وحتى 23:52 بالتوقيت المحلي كلا من بلدات دوكوتشايفسك وأوكتيابر وسوسنوفسكويه وألكسندروفكا وسبارتاك.

وأضافت الممثلية أن هذه البلدات تم استهدافها بـ20 قنبلة من قاذفات قنابل آلية محمولة و3 قنابل من قاذفات قنابل مضادة للدبابات و38 قذيفة من عيار 120 ميلمترا و4 قذائف من عيار 122 ميلمترا.

وفي الساعة 00:03 تعرضت مدينة دونيتسك لهجوم بـ12 قذيفة من عيار 120 ميلمترا حيث جرى القصف باتجاه مصنع للمنتجات الكيميائية.

وفي غضون ذلك أفادت تقارير إعلامية من المنطقة بسماع دوي انفجارات متعددة مستمرة في ضواحي دونيتسك المدينة.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصادر محلية أن المدينة تتعرض لعمليات قصف مكثفة تستهدف مناطق في شمال وغرب دونيتسك، مضيفة أنه تم انفجار نحو 20 قذيفة من الذخائر الثقيلة.

كما أفادت الممثلية باستهداف القوات الأوكرانية بلدتي كوموناروفسك بـ10 قذائف من عيار 120 ميلمترا وستاروميخايلوفكا بـ20 قذيفة من عيار 82 ميلمترا.

وبعد ذلك تحدثت الممثلية في بيان منفصل ليل الأحد عن تعرض بلدة ستاروميخايلوفكا لـ3 عمليات قصف جديدة خلال أقل من ساعة حيث تم استهدافها بـ10 قذائف من عيار 120 ميلمترا و24 قنبلة من قاذفات قنابل مضادة للدبابات.

وفي البيان نفسه أعلنت الممثلية عن استهداف بلدة بيتروفسكويه بـ25 قذيفة من عيار 122 ميلمترا، وكذلك إطلاق 10 قذائف من عيار 120 ميلمترا على كوموناروفكا.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.