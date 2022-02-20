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شاهد قمع الاحتلال لاحتجاجات الفلسطينيين

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أصيب خمسة فلسطينيين، أمس السبت، بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، بينهم أطفال ونساء خلال مواجهات كفر قدوم.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة فلسطينية بعدما خرجت بعد صلاة العصر من مسجد عمر بن الخطاب وتوجهت نحو المدخل الغربي المغلق للقرية.

وأشارت المصادر، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة بقوة السلاح، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين فيها.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003.

وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

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