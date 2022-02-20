الناتو: كل الدلائل تشير لنية موسكو شن هجوم كامل على أوكرانيا

العالم - أوروبا

وقال ستولتنبرج، خلال مقابلته مع قناة "إيه آر دي" الألمانية، إن الحلف متفق على أن هناك احتمال لوقوع هجوم مرتفع جداً ضد أوكرانيا من قبل روسيا.

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي، اليوم أن أكثر من 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا السبت، وسط سماع دوي انفجارات قوية في وسط دونتسك شرق أوكرانيا، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

فيما انتقدت روسيا تقارير مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتعتبرها منحازة لأوكرانيا، وذلك بعد إعلان المنظمة تسجيل 1500 خرق لوقف النار في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق إنها تعمل على مدار الساعة لإجلاء المدنيين من دونيتسك ولوغانسك.

وتعليقا على استمرار التصعيد، قال وزير المالية الألماني إن الأزمة في أوكرانيا تدفعنا للبحث عن مصادر أخرى للغاز المسال مضيفا "نخشى أن تقوم روسيا بقطع الغاز عن أوروبا إذا وقعت حرب".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف أن عقد اللقاء بينهما مرهون بعدم غزو أوكرانيا خلال هذا الوقت، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن مستعد للقاء بوتين إذا وجدا أن ذلك يخدم التهدئة والحوار.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق اليوم، أنه بناءً على طلب من الحكومة الأوكرانية للحصول على مساعدة طارئة بسبب التهديد بمزيد من التصعيد بالقرب من حدودها، تقوم المفوضية بتنسيق تسليم الإمدادات الأساسية لدعم السكان المدنيين عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك لدعم جهود التأهب الأوكرانية لجميع السيناريوهات الممكنة، مؤكدة على تضامن الاتحاد الأوروبي بشكل كامل مع الشعب الأوكراني.