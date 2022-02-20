تركيا تعلن 'تحييد' 13 عنصرا من حزب العمال شمالي العراق

العالم-العراق

وأوضحت الوزارة في بيان أن "8 إرهابيين تم تحييدهم في قصف استهدف منطقة "أفشين ـ باسيان" شمالي العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت الوزارة في بيان منفصل، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.

وبذلك، ارتفع إجمالي قتلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا" في عمليات قصف تركية بشمالي العراق اليوم السبت إلى 13.

​وفي 15 يونيو/حزيران 2020 أعلنت تركيا انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر" إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.