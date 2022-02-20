النائب عام مصر يأمر التحقيق بتصريحات 'إعلامي' ضد ثوابت الدين الإسلامي!

العالم - مصر

وكان عدد من المحامين المصريين، تقدموا ببلاغات ضد عيسى اتهموه فيها بازدراء الدين الإسلامي، بعد تصريحاته الأخيرة خلال برنامجه “حديث القاهرة” المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، التي اعتبر فيها أن قصة معراج النبي محمد(ص) وهمية.

و في بلاغ تقدم به المحامي عمرو عبد السلام، اتهم فيه عيسى باستغلال الدين في الترويج لافكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت والفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح قاصدا من ذلك إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديره بمفهومه الواسع عن الأمن المجتمعي والأسري والديني والسلام الاجتماعي".

وتقدم المحامي فهمي بهجت ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه عيسى، بنشر أخبار كاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته، بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة “القاهرة والناس” ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بهجت، في بلاغه، أن عيسى اعتاد إنتقاد بعض الصحابة، من بينهم أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وغيرهم.

وأوضح بهجت أن عيسى أساء إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهن وتقاليدهن وأعرافهن، وتسيء إلى صورتهن بالمجتمع.

وأكد مقدم البلاغ أن عيسى أيضا أنكر فرضية الحجاب، وادعى أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى أنه قرار سيادي من الله في إساءة بالغة للذات الإلهية.

وأضاف: "اعتاد عيسى الإساءة المتكررة والطعن في ثوابت الدين الإسلامي دون أي مساءلة أو محاسبة قانونية، وكان آخرها إنكاره لرحلة المعراج وترديده بعدم حدوثها بهدف التشكيك فيها وفي أقوال الرسول محمد".

وتقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببلاغ إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامي إبراهيم عيسى؛ للتحقيق معه بشأن ما أثاره في برنامجه "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس، مؤخرًا.

وقال بكري في بلاغه:"دأب الإعلامى إبراهيم عيسى مقدم برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، على مخالفة نصوص الدستور وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 بنشر ادعاءات كاذبة تحرض على الفتنة المجتمعية وتسيء إلى المرأة المصرية في الصعيد والأرياف وتشكك في نصوص قرآنية، وتوجيه إهانات إلى رجال الدين والرموز الوطنية والخلفاء الراشدين، عبر حلقات متعددة في البرنامج.

ووجه بكري في بلاغه إبراهيم عيسى بـ 5 اتهامات، هي التشكيك في الثوابت الدينية، ومن بينها "الإسراء والمعراج" التي وصفها بأنها مجرد خرافة، ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإهانة الرموز الدينية والإساءة إلى عمر بن الخطاب، والسعي إلى إثارة الفتنة في البلاد، وتوجيه الإساءة إلى نساء الصعيد والأرياف.

وكان عيسى، قال يوم الجمعة، إن 99 بالمئة من القصص اللي يرويها الشيوخ والدعاة كاذبة، وأن واقعة المعراج عبارة عن قصة وهمية كاملة، مؤكداً أنه لم يكن هناك معراج وما ورد قصة وهمية، وهو ما ورد في كتب السيرة والتاريخ.

وأضاف أن كتب الحديث، قالت إنه لم يكن هناك معراج وأن ما حدث قصة وهمية، مشيراً إلى أن المشايخ يقدمون أنصاف القصص، ما يترتب عليها أن تكون غير حقيقة.

وتابع: "أن الحكايات الواردة عن المعراج، دعائية وغير حقيقية وقصص وهمية اختلقها الشيوخ، معتبرا أن ما يحدث هو ذكر القصص التي تقول إن المعراج قصة حقيقية، ولكنهم يتجاهلون الروايات التي تنفي حقيقة المعراج".

وأردف: المشايخ الناقلون لتلك القصص سلفيو الفكر، يقدمون صوتا واحدا، وقاصرون على عرض وجهة نظرهم فقط، ولا يسردون باقي آراء وروايات العلماء من الأشاعرة والمعتزلة، ولا يقدمون الإسلام بشكل عام.

وقبل أيام أثار عيسى جدلا واسعا، بعدما قال إن نساء صعيد مصر كانوا يرتدون المايوه "لباس البحر" في ستينيات القرن الماضي، ما أثار استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بالإساءة للنساء في جنوب مصر.