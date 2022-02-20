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ارتفاع قتلى فيضانات البرازيل إلى 139

ارتفاع قتلى فيضانات البرازيل إلى 139
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

عثرت عناصر الإنقاذ في البرازيل، أمس السبت، على جثث جديدة تحت أكوام من الطين في مدينة بيتروبوليس (جنوب شرق) التي دمرتها فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 139 شخصا على الأقل، بينهم 26 طفلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

العالم - الأميركيتان

ووسط ضباب كثيف، واصل عناصر الإنقاذ البحث باستخدام المجارف اليدوية في محاولة للعثور على مفقودين بعد خمسة أيام من الكارثة.

وقال حاكم ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إن أكثر من 700 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم واللجوء إلى مدارس محلية وأماكن إيواء مؤقتة أخرى، واصفا الأضرار بأنها تشبه ساحة حرب.

ومع استمرار جهود الإنقاذ، اضطرت المشرحة المحلية إلى استخدام شاحنة تبريد لاستيعاب العدد الكبير من الجثث الواردة، بينما لا تزال جثامين أخرى في انتظار التعرف على هوية أصحابها من قبل ذويهم.

وتسببت أمطار غزيرة تجاوزت كمياتها، بداية الأسبوع، متوسط ​​شهر فبراير/شباط بأكمله في انهيارات طينية طمرت المنازل وسيول غمرت الشوارع وجرفت السيارات والحافلات.

وكان هذا أكبر هطول للأمطار منذ عام 1932 في بتروبوليس، وهي منطقة جبلية ومقصد سياحي بولاية ريو دي جانيرو.

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ارتفاع قتلى فيضانات البرازيل إلى 139

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