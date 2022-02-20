الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يطرح تطبيق 'تروث سوشيال' للتواصل الاجتماعي غدا الاثنين

ترامب يطرح تطبيق 'تروث سوشيال' للتواصل الاجتماعي غدا الاثنين
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

يُطرح على ما يبدو مشروع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) في متجر تطبيقات أبل يوم غد الاثنين.

العالم - الأميركيتان

جاء ذلك وفقا لما ذكرته منشورات مسؤول تنفيذي عن نسخة تجريبية. وهو ما يشير إلى عودة الرئيس السابق إلى وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة يوم رؤساء أمريكا.

وسيعيد هذا المشروع حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي، في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.

وستنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع (تروث سوشيال)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم كبت آرائهم على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

ولم يرد ممثل لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على طلب للتعليق على الفور.

روابط ذات صلة

السجلات العامة الأمريكية تكشف..ترامب نقل معلومات سرية إلى منزله في فلوريدا 

القضاء الأميركي يستدعي ترامب وولديه للإدلاء بشهادتهم في قضية احتيال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترامب يطرح تطبيق 'تروث سوشيال' للتواصل الاجتماعي غدا الاثنين

الرئيس الجزائري يصل قطر في زيارة رسمية لمدة غير محددة

تعرف على المرشح الأبرز لوزارة الدفاع الکویتیة

ارتفاع قتلى فيضانات البرازيل إلى 139

'افتاء مصر' ترد على تصريحات إعلامي وصف 'الإسراء والمعراج' بقصة وهمية

إرهابيو القاعدة يطلبون 5 ملايين دولار مقابل الإفراج عن مسؤولين أمميين