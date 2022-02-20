عبد اللهيان: أمريكا والغرب مسؤولان عن احتمال فشل المفاوضات

العالم - ايران

واضاف أمير عبد اللهيان في تصريح لـ "سي ان ان"، إن طهران متفائلة بشأن نتائج محادثات فيينا، وإذا فشلت المحادثات، نعتقد أن الأمريكيين والطرف الآخر هم المسؤولون عنها، لافتا الى ان إيران أبدت جدية وأظهرت أنها تريد حقًا التوصل إلى اتفاق وتحاول التوصل إلى اتفاق.

واكد إن إيران لم تكن أبدًا قريبة من الاتفاق كما هي الآن، قائلا إن التفاؤل يعود إلى أن إدارة الرئيس الإيراني الجديد، السيد رئيسي، لديها هذه الإرادة الجادة لتحقيق صفقة جيدة مع الجانب الآخر نتيجة محادثات فيينا.

واضاف أمير عبد اللهيان: لقد قدم الفريق الإيراني مبادرات جيدة للغاية وأظهر الكثير من المرونة... لقد حان الوقت للأطراف الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، للقيام بنفس الشيء، مؤكدا انه إذا تمت معالجة هذه القضايا،فيمكننا التوصل إلى اتفاق في غضون ساعات قليلة أو في غضون أيام قليلة.

واشار الى ان هناك بعض القضايا المتبقية التي تمثل خطوطنا الحمراء، موضحا: لم نتمكن من الحصول على ضمان عملي يمكننا الوثوق به من الجانب الآخر، خاصة من الأمريكيين... يجب التعامل مع جميع القضايا النووية، بالإضافة إلى رفع الحظر، كحزمة واحدة.

وتابع وزير الخارجية: إذا فشلت المحادثات، نعتقد أن الأمريكيين والجانب الآخر هم المسؤولون عنها... هناك جدار عالٍ جدًا من انعدام الثقة نشأ بيننا وبين الأمريكيين، مؤكدا إن إيران لن تتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة طالما استمر فرض عقوبات جديدة على طهران.