أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 20 فبراير 2022

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اطلاعات ..

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رسالت ..

- منظومة القبة الحديدية بالكيان الصهيوني تسجل فشلا ذريعا مقابل مسيرات حزب الله

جمهوري اسلامي ...

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جوان ..

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جام جم ..

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ابتكار..

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خراسان ..

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حمايت ..

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آرمان ملي ..

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كيهان ...

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مردم سالاري ...

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أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي سلطت الضوء على ارسال الكيان الصهيوني مبعوثا خاصا الى فيينا في خضم اقتراب المفاوضات الخاصة باحياء الاتفاق النووي من مرحلتها الاخيرة . وكتبت الصحيفة في مقالها (خفايا زيارة ).. ان هدف تل ابيب التي حاولت بشتى الطرق عرقلت هذه المفاوضات من وراء ارسال مبعوثا خاصا لفيينا هو الحيلولة في هذه المرحلة دون اتخاذ القوى الغربية لمواقف مرنة مقابل لايران، (إن الكيان الصهيوني يشعر بالهلع من ان يؤدي إنشغال العالم بالأزمة الأوكرانية لتسريع مفاوضات فيينا وإبرام إتفاق نهائي ) .

وتحاول تل ابيب منذ مدة اللعب على حبال ابداء استعدادها للتوسط بين موسكو وكييف لاستمالة الكرملين قدر المستطاع املا في تغيير الميزان بمفاوضات فيينا بضرر ايران, ولكن الحقيقة التي لايريد الكيان الصهيونيي فهمها هي ان مواقف ايران مبدئية وثابتة وان بلادنا تتفاوض في فيينا من موقع قوة تماما حيث تحمل عدة اوراق رابحة باعتراف لقوى الغربية نفسها .

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( إنهيار منظومة القبة الحديدية ).. اكد السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله لبنان الاسبوع الماضي ان هذا الحزب لديه قدرات تقنية عالية لتحويل الالاف من صواريخه الى صواريخ عالية الدقة , وازاح الستار ايضا عن قدرات تصنيعية لانتاج طائرات من دون طيار، ( في يوم الجمعة الماضي ترجم حزب الله ما قاله السيد نصر الله عمليا بإرسال مسيرة إلى عمق أجواء فلسطين المحتلة ).

المسيرة " حسان" حلقت لمدة اربعين دقيقة وبعمق سبعين كيلومترا في اجواء فلسطين المحتلة في مهمة استطلاعية لتحركات ومواقع القوات الصهيونية وعادت سالمة الى قواعدها بعد فشل نظام القبة الحديدية الذي يتفاخر الكيان الصهيوني به في اعتراضها .

ان هذا الفشل الصهيوني ضاعف من اجواء قلق الكيان من مواجهة ضربات بالمسيرات من قبل حزب الله لبنان الى جانب ترسانته الصاروخية التي تحولت الى كابوس للصهاينة . واعترف خبراء عسكريين بتل ابيب بأن حزب الله لبنان نجح تماما في ايجاد معادلة ردع مقابل هذا الكيان وان مسيراته قادرة على دك اي هدف بفلسطين المحتلة .

اطلاعات ...

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن تاكيد الاحزاب الشيعية المنضوية في قوى الاطار التنسيقي بالعراق بأن (إخراج القوات الأمريكية شرطها لإنتخاب رئيس للوزراء) وحسب الصحيفة .. صرح النائب عن كتلة تحالف الفتح في البرلمان العراقي "محمد البلداوي " ان الشرط الوحيد الذي يطرحه الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية بشأن دعم تكليف اي شخصية لتشكيل حكومة جديدة هو تعهده باخراج كل القوات الامريكية بغض النظر عن تسميات مهامها. ( إن أوساط الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية ترى بأن تشكيل حكومة واسعة هو الخيار الأفضل لإنهاء الأزمة السياسية) في السياق نفسه ذكر القيادي بالاطار التنسيقي " تركي العتبي " ان شهر ابريل المقبل قد يشهد تشكيل حكومة عراقية جديدة .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( إكمال مفاعل أراك يعزز موقفنا التفاوضي ) .. مشروع بناء مفاعل اراك لانتاج الماء الثقيل في مراحله النهائية في الواقع , ان اكمال هذا المشروع سيعطي ايران قدرة تفاوضية بشكل اكبر في فيينا، ( إن إكمال مشروع أراك سيعطي العالم والقوى الغربية فكرة واضحة عن مدى تطور التقنيات النووية السلمية بإيران) فتصاميم المشروع ايرانية وبناءه بايدي مهندسين وتقنيين ايرانيين ولا يوجد اي خبراء اجانب في اية مرحلة من مراحل هذا المشروع , وهذا الواقع يلقي الضوء بحد ذاته عن استغناء بلادنا عن اية خبرات تقنية اجنبية في قطاع الصناعة النووية , كما ان هذا المشروع سيسلط الضوء على واقع الطبيعة السلمية المحضة للبرنامج النووي الايراني.

ان اكمال هذا المشروع الان وقبل انتهاء مفاوضات فيينا , سيكرس موقف ايران التفاوضي القوي , وبالطبع حتى لو تم اكماله بعد المفاوضات , فسيساهم الامر في تعزيز موقف بلادنا في مجال الطاقة النووية السلمية في اية ترتيبتات ترتبط بالاتفاق النووي .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها(إستعراض لقدرات حزب الله التقنية).. الطائرة المسيرة " حسان " التابعة لحزب الله لبنان صالت وجالت في اجواء فلسطين المحتلة وحلقت لمدة اربعين دقيقة في عمق سبعين كيلومترا والتقطت صور لمواقع وتحراكات القوات الصهيونية ولمواقع حساسة قبل ان تعود لقواعدها سالمة، ( الكيان الصهيوني أعلن الإنذار بصفوف قواته ونظم الدفاع الجوي وحلقت هيليكوبتراته ومقاتلاته بحثا عن "حسان" دون جدوى ) فالمسيرة حسان انهت مهمتها الاستطلاعية بنجاح, وفشلت كل منظومات الدفاع الجوي الصاروخي بما فيها القبة الحديدية في اعتراضها وذلك في صدمة كبرى للكيان الصهيوني .

ان هذا التطور كشف بحد ذاته عن واقع تحقيق حزب الله لبنان لقفزات تقنية في تعزيز قدراته العسكرية على الردع وهذا ما اشار اليه الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله الاسبوع الماضي بقوله ان الحزب طور قدراته الصاروخية بتحويل صواريخه الى صواريخ عالية الدقة وبتصنيعه لطائرات من دون طيار .

والمسالة هنا هي ان الكيان الصهيوني الذي يطلق تهديدات ضد بلادنا من حين لاخر, يرى نفسه عاجزا كل يوم اكثر من الذي قبله مقابل قدرات حزب الله لبنان وفصائل المقاومة بغزة .