شاهد.. تصاعد الاشتباكات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين

العالم – اوروبا

وافادت سلطات جمهورية دونيتسك غير المعترف بها بتعرض المنطقة لعمليات قصف مكثفة باسلحة ثقيلة على يد القوات الاوكرانية. طالت دونيتسك المدينة وثلاث بلدات اخرى في غضون ذلك افادت تقارير اعلامية بسماع دوي انفجارات متعددة مستمرة في ضواحي دونيتسك.

الى ذلك كشف الجيش الاوكراني عن تعرض مواقعه والعديد من القرى لقصف من قبل الانفصاليين بالقذائف ومقتل جنود ومدنيين في المنطقة وقال شهود عيان ان اصوات المدفعية الثقيلة والقذائف لم تتوقف على طول الشريط الحدودي في شرق اوكرانيا.

ومع تصاعد حدة الاشتباكات والمناورات التي تجريها موسكو صعدت القوى الغربية من تصريحاتها بشأن ما تقول انه غزو روسي مرتقب لكييف حيث قال الامين العام لحلف الناتو ييتس ستوتنبرغ ان كل الدلال تشير الى نية روسيا غزو جارتها اوكرانيا وان هناك هجوما شاملا كما قام الناتو بنقل موظفيه في اوكرانيا الى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحذرت واشنطن من تحذيراتها من هجوم وشيك وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي ان روسيا ستشن هجوما على اوكرانيا في اي وقت وفق لتحذيرات فريق الامن القومي الامريكي.

من جهته حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من ان الادلة تظهر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر لاكبر حرب في اوروبا منذ عام 1945 وقال جونسون في تصريحات على هامش مؤتمر الامن في ميونيخ ان المؤشات تفيد بان خطة موسكو بدأت بالفعل.

كما اعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه فيما اعتبرها جهود مكثفة للتلاعب بالمعلومات من قبل موسكو هدفها دعم ذرائع ملفقة لتبرير تصعيد عسكري محتمل في اوكرانيا الى ذلك واصل الجيش الروسي مناوراته العسكرية الواسعة واكد وزير الدفاع سيرغي شويغو ان التدريبات التي اجرتها قوات الردع الاستراتيجية الروسية تحت اشراف الرئيس فلاديمير بوتين شملت محاكاة استخدام اسلحة نووية مضيفا ان التدريبات جرت بمشاركة قوات الجو الفضائية وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الاستراتيجية الروسية واسطولي البحرين الشمالي والاسود في الجيش الروسي.

واكد الكرملين ان التدريبات شملت اطلاق صواريخ باليستية ومجنحة مشيرا الى ان التدريب تم وفقا الخطة المعدة مسبقا بهدف اختبار جاهزية المؤسسة العسكرية وطواقم اطلاق السفن والغواصات بالاضافة الى التأكد من موثوقية الاسلحة التابعة للقوات النووية وغير النووية في الجيش الروسي.

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