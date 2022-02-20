بالفيديو...تصريحات إعلامية مصرية حول 'عروس الإسماعيلية' تثير الجدل

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ويأتي ذلك بعد أن قالت ياسمين عز، تعليقا على تداول مقطع فيديو لضرب "عروس الإسماعيلية" على يد عريسها، إن "الرجل عنيف بطبعه، لذلك وجب على المرأة أن تحتويه، باعتباره نعمة كبيرة من الله".

ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم وغضبهم من هذه التصريحات، واعتبروها مجحفة بحق المرأة، وتحرض على العنف ضدها.

وعلى إثر هذه التصريحات، أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر، برئاسة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، عن "رفضه الكامل لما بدر من تصريحات للإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "mbc مصر"، بالحلقة التي أذيعت في 18 فبراير 2022، حيث تناولت خلالها الموضوع المعروف إعلاميا بـ"عروس الإسماعيلية"، وتضمن مضمون تصريحاتها قبولها وتصالحها مع ما تعرضت له العروس من عنف وإهانة وترهيب على مرأى ومسمع من الجميع، في الوقت الذى انتفض فيه المجتمع المصري لإدانة هذا السلوك المشين".

وعبرت رئيسة المجلس عن "بالغ استيائها من هذه التصريحات التي لا تليق أن تصدر عن إعلامية مصرية أولى بها أن ترفض مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى المرأة المصرية والى المجتمع بأسره ، وتتعارض مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لحماية المرأة من جميع اشكال العنف".

كما أكد المجلس "رفضه التام لأي تبرير أو تحريض على استخدام العنف ضد المرأة يقوم به أي شخص تحت أي مبرر، خاصة وأن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي في ظل جمهورية جديدة تقدر مكانتها وتكفل لها الحماية بحكم الدستور".

هذا وعادت الإعلامية ياسمين عز واعتذرت عن تصريحاتها بشأن واقعة ضرب "عروسة الإسماعيلية"، وبدأت ياسمين حلقة برنامجها بالقول: "أعتذر بشكل واضح وصريح إذا كان اللي قلتو اتفهم منو اني موافقة على أي عنف أو إهانة ضد عروس الإسماعيلية ..أنا أسأت التعبير فيما أقصد، وكان قصدي أنهم طالما اتصالحوا يبقا هما أصحاب القرار..أنا طبعا ضد الإهانة، لا يمكن التسامح مع أي رجل يضرب زوجته، والبرنامج له مواقف صريحة في قضية العنف ضد المرأة".

وتابعت: "أكتر من بنت طلبت مني المساعدة بسبب العنف ولبينا طلبها في البرنامج، ومنها الفتاة اللي طلقها زوجها غيابي واستضفناها، وأنا دايمًا بساعد الستات، ومفيش إنسان سوي بيوافق على العنف، وأي رجل مش مسموح له وغير مقبول أنه يعتدي على أي امرأة بسبب القرابة أو الزواج، وأكرر الاعتذار تاني".