وزيرة خارجية ألمانيا: نحن الأوروبيين ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا

العالم - أوروبا

ونشرت بيربوك صورة مع كامالا هاريس من لقائهما عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت معها: " في الأوقات الصعبة ليس هناك ما هو أهم من الأصدقاء الجيدين والشراكات القوية، نحن كأوروبيين ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا، شكرا لك عزيزتي كامالا هاريس لإعطائك أولوية قصوى لعلاقاتنا عبر الأطلسي!".

وتزعم أمريكا والعديد من الدول الأوروبية منذ شهور أن روسيا تحاول غزو جارتها أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كلي.

وافتتحت كامالا هاريس اجتماعها مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، بالقول إن العالم يمر "بلحظة حاسمة في التاريخ".

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه بناء على أحدث المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، أصبح الآن "مقتنعا" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيغزو أوكرانيا.

وصرح بايدن في كلمة له: "حتى هذه اللحظة، أنا مقتنع بأنه اتخذ القرار، لدينا سبب للاعتقاد بذلك"، وكرر أن الاعتداء قد يقع في "الأيام المقبلة".