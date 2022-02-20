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رئيسا أركان الجيش العراقي وجامعة الدفاع الايرانية يبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

رئيسا أركان الجيش العراقي وجامعة الدفاع الايرانية يبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يار الله مع رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني في إيران العميد اسماعيل احمدي مقدم، اليوم الأحد، تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.

العالم-العراق

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن "يار الله استقبل في مقر الوزارة رئيس جامعة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، بحضور رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا ومدير التدريب العسكري من الجانب العراقي".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات وتطوير القدرات بين المؤسسات التعليمية العراقية والإيرانية".

من جانبه، قدم الوفد الإيراني الشكر والتقدير الى رئيس أركان الجيش على حسن الاستقبال، مثمناً جهود المؤسسة العسكرية بصنوفها كافة، لما وصلت إليه من تطور كبير في جميع مفاصلها.

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