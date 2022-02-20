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أميرعبدالهيان: لقد آن الأوان لتظهر واشنطن والدول الاوروبية الثلاث إرادتها الحقيقية للتوصل الى اتفاق باقرب وقت عبر اتخاذ قرارات سياسية ضرروية

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

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