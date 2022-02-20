'حماس' تنفي حصول تقدم في ملف 'تبادل الأسرى' مع الاحتلال

العالم - فلسطين

جاء ذلك في تصريح لزاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في “حماس”.

وقال جبارين: “ننفي ما تداولته وسائل إعلام عبرية عن حصول تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى”.

وأضاف: “لا يوجد تقدم في الصفقة حتى اللحظة، وذلك بسبب عدم تقديم الاحتلال أيّ خطوات جدية بخصوص هذا الملف”.

وأوضح أن التصريحات (الإسرائيلية) التي “تصدر بين حين وآخر، هدفها منع عائلات الجنود الأسرى من التحرك للضغط على حكومة الاحتلال”.

ولفت إلى “عدم وجود نية لدى "إسرائيل" لإتمام هذه الصفقة، الأمر الذي أثار حالة غضب داخل الكيان الصهيوني”.

والسبت، نقلت قناة (12) العبرية، عن إميلي مواطي، عضو الكنيست من لجنة الخارجية والأمن: “حسب المعلومات التي قدمت للجنة، هناك تقدم في قضية الأسرى والمفقودين في غزة ومن المحتمل أن يعودوا إلى ديارهم في القريب العاجل”.

وتحتفظ “حماس” بأربعة إسرائيليين، هم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما) وآخران دخلا القطاع في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية.

وتقود مصر وساطة بين “حماس” و"إسرائيل" لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكنها لم تُحقق حتى الآن أي تقدم ملموس بعد.