الأسرى الفلسطينيون يعتصمون في ساحات السجون الإسرائيلية

العالم - فلسطين

ولفت نادي الأسير، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، إلى أن إجراءات إدارة السجون تقع ضمن توصيات اللجنة التي تشكلت في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، (أعاد الاحتلال اعتقالهم)، حيث إن إدارة السجون تراجعت كعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى.

وأشار إلى أن “الأسرى ماضون بخطواتهم النضالية، التي ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف الإجراءات التنكيلية والعقابية التي أقرتها مؤخرا”.

ووفق نادي الأسير ،”كان الأسرى ، ومن كافة الفصائل، قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية، لإدارة المواجهة الراهنة، حيث توافقوا على برنامج نضالي تدريجي، حتى تحقيق مطالبهم”.