طائرة حسان المسيرة ومصير الحروب المستقبلية مع الاحتلال

العالم - ما رأيكم

ويؤكد خبراء سياسيين ان طيران مسيرة حسان فوق الاراضي المحتلة يعتبر انجازاً في شتی المجالات، فهو انجازاً في الاطار السياسي، وانجازاً في المجال العسكري وانجازاً في المجال التقني، وانجازاً في مجال الرادارات، وانجازاً في مجال التشويش، وانجازاً في اختراق الاراضي المحتلة، وانجازاً في لبنان، وانجازاً في الخليج (الفارسي).

ويعتقد خبراء سياسيين ان هذه الخطوة اثبتت ان جميع المؤامرات التي تحاك لكسر المقاومة داخل لبنان، هي فاشلة والمقاومة لاتزال مستمرة وكل يوم تحقق انتصارات تلو الانتصارات.

ويؤكد خبراء سياسيين ان انجازات المقاومة فاقت الانتصارات علی الارض، واليوم تحقق انتصاراتها في الجو.

ويری خبراء سياسيين ان كل من ينتقد طيران مسيرة حسان بذريعة الدستور، هو من يخرق الدستور، ففي الدستور اللبناني، "اسرائيل" تعتبر عدواً للبنان ومنتقدو حزب الله يعتبرون "اسرائيل" صديقتهم وكل ما يؤذيها يؤذيهم. في حين ان المقاومة لم تنحرف لحظة واحدة عن الدستور وهي تضحي وتقاوم لتطبيق الدستور اللبناني.

ويعتبر مختصون في الشأن الاسرائيلي ان طيران مسيرة حسان في سماء الاراضي المحتلة، يجعل عدة منظومات اسرائيلية اسطورية امام تحد وفشل.

ويقول مختصون في الشأن الاسرائيلي ان "اسرائيل" ومنذ تأسيس هذا الكيان اعتمدت علی منظومة "الانذار المبكر" وبنت جهاز استخبارات عسكري يمتلك الكثير من الامكانيات والقدرات والوحدات والمجموعات ما يفوق الكثير من دول العالم.

ويتابع مختصون في الشأن الاسرائيلي ان طيران مسيرة المقاومة في سماء الاراضي المحتلة سجل اختراقاً لمنظومة الانذار المبكر وفي هذا المجال، تعتبر وحدة تنصت 8200 والوحدة الضوئية 9900 عناويناً لهذا الفشل.

ويؤكد مختصون في الشأن الاسرائيلي ان منظومة الانذار المبكر، يجب ان تقود الی معلومة قبل وقوع الحدث وبطيران مسيرة المقاومة، تقع الاستخبارات الاسرائيلية امام معضلة حقيقية.

ويوضح مختصون في الشأن الاسرائيلي ان الاستخبارات الاسرائيلية أصبحت امام تحدٍ يتمثل بقدرات كتيبة الرضوان وامكانياتها التقنية التي تجهلها "اسرائيل" مؤكدين ان الاحتلال، لجأ الی نظرية الحرب بين الحروب من أجل كشف امكانيات وقدرات محور المقاومة في لبنان وسوريا.

ويبيّن باحثون سياسيون ان طائرة المقاومة المسيرة، أثارت جدلاً كبيراً داخل منظومة الانذار المبكر الاسرائيلية فقد حلقت هذه المسيرة لمدة 40 دقيقة دون أن تشاهدها الرادارات الاسرائيلية واقتحمت العمق الفلسطيني المحتل لمدی 70 كيلومتر وصورت ومسحت وحولت معلومات عنه وعادت الی قاعدتها.

ويشير باحثون سياسيون الی ان هذه العملية تسببت في هلع وهيستيريا اسرائيلية ادی الی تفعيل منظومة القبة الحديدية وصفارات الانذار وأصبح كل الجليل في حالة خوف مما يجري.

ويؤكد خبراء عسكريين ان مسيرة المقاومة، مسيرة كاملة الاوصاف تم تسجيل سرعتين لها 400 كيلومتر في احدی المراحل و500 كيلومتر في مرحلة اخری وهذا يعني ان هذه المسيرة لاتقل اهمية من المسيرات الاميركية والاسرائيلية الحديثة.

ويبيّن خبراء استراتيجيين ان هذه القدرات للمقاومة، تسببت بتسريع وتيرة الهجرة المعاكسة لليهود من الاراضي المحتلة، حيث أصبحت اليوم المسألة الاساسية مسألة بقاء الاحتلال وزواله.

ويوضح خبراء استراتيجيين ان العنصر الاساسي الذي قام عليه الكيان هو موضوع الهجرة الی الاراضي المحتلة، لكن كيان الاحتلال شهد منذ 2007 الی 2019 هجرة معاكسة نهائية وهذا يعني تهدّم و تشقق العمود الاساسي الذي قام عليه الكيان وهو موضوع الهجرة الی الاراضي المحتلة.

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