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العراق يدعو روسيا الى التهدئة والتفاوض لحل أزمة أوكرانيا

العراق يدعو روسيا الى التهدئة والتفاوض لحل أزمة أوكرانيا
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الاحد، روسيا إلى التهدئة والتفاوض عبر الحوار لحل أزمة أوكرانيا.

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان، انه "مع إستمرار اللقاءات الجانبية بين الوفود المشاركة على هامش أعمال جلسة الإستماع البرلمانية للإتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، ألتقى نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد برئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الإتحاد الروسي غريغوري كاراسين والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أهم القضايا والملفات على الساحة الدولية وتداعيات أزمة أوكرانيا وحالة التوتر وإستمرار الضغط على طول الحدود الروسية الأوكرانية".

وأضاف البيان أن "نائب رئيس البرلمان دعا الجانب الروسي إلى التهدئة والتفاوض عبر الحوار لحل أزمة أوكرانيا والتوتر الحاصل ليس في مصلحة أي الطرفين، وأهمية دعم الجهود الدولية لإنجاح مبادرات الحوار والتمهيد لنزع فتيل الأزمة التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية ومنع التصعيد الأمني والعسكري الذي يغذي المخاوف على مستوى العالم".

وبحسب البيان، "بحث عبد الله مع الوفد الروسي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفي كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

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