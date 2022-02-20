بايدن: قرار رئيس أوكرانيا مغادرة بلاده قد لا يكون حكيما

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وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: "إن لديه (زيلينسكي) الحق في اتخاذ قراره. ربما ذلك لن يكون قرارا حكيما، إلا أنه خيار له".

وسبق أن أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن زيلينسكي قرر أن يزور فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينعقد من 18 إلى 20 فبراير.

والجمعة نقلت قناة "NBC" عن مصادر خاصة أن الرئاسة الأمريكية أعربت عن قلقها لكييف من إمكانية مغادرة زيلينسكي بلاده وسط التوتر مع روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "قد يستغل غيابه" عن أوكرانيا.