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بايدن: قرار رئيس أوكرانيا مغادرة بلاده قد لا يكون حكيما

بايدن: قرار رئيس أوكرانيا مغادرة بلاده قد لا يكون حكيما
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قرار نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مغادرة بلاده وسط التوتر مع روسيا "قد لا يكون حكيما".

العالم - الأميركيتان

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: "إن لديه (زيلينسكي) الحق في اتخاذ قراره. ربما ذلك لن يكون قرارا حكيما، إلا أنه خيار له".

وسبق أن أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن زيلينسكي قرر أن يزور فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينعقد من 18 إلى 20 فبراير.

والجمعة نقلت قناة "NBC" عن مصادر خاصة أن الرئاسة الأمريكية أعربت عن قلقها لكييف من إمكانية مغادرة زيلينسكي بلاده وسط التوتر مع روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "قد يستغل غيابه" عن أوكرانيا.

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