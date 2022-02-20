الاحتلال: 5 عمليات إطلاق نار صوب مواقع عسكرية في أسبوع

العالم - فلسطين

ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري، عن مصدر بالجيش الإسرائيلي، قوله إن موقعا عسكريا يقع في جبل "جرزيم" بمدينة نابلس، تعرض لإطلاق نار من فلسطينيين، دون وقوع إصابات في صفوف جنوده.

ولفت المصدر العسكري، إلى أن عملية إطلاق النار كانت تهدف إلى ايقاع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، عادا الحادث تغييرا في نهج المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية.

ونبه إلى أن عملية إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين، تعد الخامسة خلال الأسبوع الماضي.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترا متزايدا بسبب انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، واعتداءات المستوطنين التي طالت قرى فلسطينية وحي "الشيخ جراح" في القدس المحتلة.

وزادت حدة التوتر بعد استشهاد الشاب نهاد البرغوثي (20 عاما) من قرية "كفر عين"، شمالي رام الله (وسط الضفة الغربية)، الثلاثاء الماضي، برصاص جيش الاحتلال عند مدخل قرية "النبي صالح" المحاذية لقريته، وكان قد سبقها اغتيال قوات خاصة إسرائيلية، في 8 شباط/فبراير الجاري، ثلاثة فلسطينيين في حي "المخفية" بمدينة نابلس.