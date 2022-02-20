الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حصيلة ضحايا جرائم تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن

حصيلة ضحايا جرائم تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

يواصل تحالف العدوان السعودي الاماراتي مجازره بحق الشعب اليمني مستهدفا البنى التحتية للمجمعات السكنية، ولم تتوقف آلة الحرب السعودية الإماراتية عن تنفيذ جرائمها في مختلف المحافظات.

روابط ذات صلة

شاهد.. جرائم العدوان السعودي تنذر بكارثة صحية في اليمن

اليمن.. أكثر من 13 ألف طفل وامرأة بين شهيد وجريح من منذ بدء العدوان

ما هو سبب ارتفاع وفيات الأطفال الیمنیین المصابين بالتشوهات القلبية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. دعوات اردنية لمقاطعة فيلم موت على النيل

حصيلة ضحايا جرائم تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن

بايدن: قرار رئيس أوكرانيا مغادرة بلاده قد لا يكون حكيما

العراق يدعو روسيا الى التهدئة والتفاوض لحل أزمة أوكرانيا

شاهد.. جرائم العدوان السعودي تنذر بكارثة صحية في اليمن

تركيا تعلن توافقها مع العراق على مكافحة حزب العمال الكردستاني