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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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نبض السوشيال
أميرعبدالهيان: لو لا مبادرات إيران لما وصلت محادثات فيينا هذا المستوى لكن على الأطراف الاخرى أن تعلم بان إيران لن نغض الطرف عن خطوطها الحمراء
أميرعبدالهيان: لقد آن الأوان لتظهر واشنطن والدول الاوروبية الثلاث إرادتها الحقيقية للتوصل الى اتفاق باقرب وقت عبر اتخاذ قرارات سياسية ضرروية
الجيش الاوكراني: تعليق العمليات في واحدة من سبع نقاط تفتيش في دونباس التي يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا بسبب قصف مكثف
وزيرة الخارجية البريطانية: روسيا قد تهاجم أوكرانيا الأسبوع المقبل
واشنطن بوست عن مسؤولين أوروبيين: لدى واشنطن معلومات استخبارية بأن الرئيس الروسي أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا
مراسل العالم: قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة الإمارات اثر قصف صاروخي استهدف معسكرا تدريبيا لهم في منطقة العلم بمحافظة شبوه جنوب شرق اليمن
وزير الخارجية السعودي: نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران على الرغم من عدم إحراز تقدم جوهري في الجولات السابقة
مجموعة السبع: لا مؤشر على تراجع النشاط الروسي قرب اوكرانيا وندعو روسيا إلى اختيار طريق الدبلوماسية وخفض التوتر وسحب القوات العسكرية
الخارجية الايرانية: طهران اتخذت القرارات المطلوبة وابدت جديتها بالكامل والان حان دور الاطراف الاخرى للقيام بعمل مماثل للتوصل الى اتفاق نهائي
عبداللهيان في مؤتمر ميونيخ: الحكومة الايرانية تتطلع الى علاقات بناءة ومستديمة مع جميع الدول على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
حصيلة ضحايا جرائم تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش
يواصل تحالف العدوان السعودي الاماراتي مجازره بحق الشعب اليمني مستهدفا البنى التحتية للمجمعات السكنية، ولم تتوقف آلة الحرب السعودية الإماراتية عن تنفيذ جرائمها في مختلف المحافظات.
تصنيف :
انفو غرافيك
غرافيك
كلمات دليلية :
تحالف العدوان
البنى التحتية
تحالف العدوان السعودي الاماراتي
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