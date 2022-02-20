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بينيت يطلق تصريحا جديدا ضد الاتفاق النووي

بينيت يطلق تصريحا جديدا ضد الاتفاق النووي
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أطلق رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي اليوم الأحد تصريحا جديدا ضد مفاوضات الغاء الحظر عن ايران الجارية في فيينا.

العالم - الاحتلال

وقال بينيت، أن الاتفاق النووي المتوقع توقيعه مع إيران سيكون أضعف وأقصر مدة من الاتفاق السابق.

وأشار بينيت إلى أن مفاوضات فيينا ستنتج قريبا اتفاق مع إيران مدته عامين ونصف.

وبعد أن فشل قادة الكيان الاسرائيلي في منع الحكومة الاميركية من اجراء مفاوضات مع ايران، لمنعها من الاتفاق حول الغاء اجراءات الحظر الظالمة ضد ايران، فان مسؤولي الكيان طالما قللوا من شأن الاتفاق.

وأفادت بعض وسائل الاعلام أن حكومة الكيان الاسرائيلي السابق كانت وراء تحريض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي وفرض الحظر على ايران.

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