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بالفيديو.. فن حياكة السجاد يخلق فرص لعمل النساء

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

باشرت لجنة إغاثة الإمام الخميني في مدينة كارون بإطلاق دورات للنساء لتعليمهن حياكة السجاد اليدوي بجميع أشكاله وتصاميمه الإيرانية المعروفة.

العالم – ايران

هكذا بدأت الحكاية من بين هذه الخيوط امتزجت امال واحلام نسوة لم يبددها الصبر ولم تثنها المشقة لتعلم مهنة تكون مكسبا لهن في ظل لجنة اغاثة الامام الخميني للمشروع.

وقال مدير لجنة اغاثة الامام الخميني في مدينة كارون، حمزة الكناني: "قمنا بهذا المشروع حتى تقدر النساء الاعتماد على انفسهن من الناحية المادية. استطعنا تعليم اكثر من 160 امراة حياكة السجاد اليدوي".

لكل واحدة من هذه النسوة اعمالا وواجبات والتزامات لكن حب المهنة سيرهن الى التعلم والجمع بين الامرين.

يهدف المشروع بالدرجة الاولى لتعليم المهن ودعم طموحات العنصر النسوي ورفع الثقة بالنفس وترك بصمات من الفن والابداع.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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