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شاهد.. بنك سبه للمسكوكات من أغنى متاحف الشرق الأوسط

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

يعتبر متحف بنك سپه الإيراني للمسكوكات من أغنى وأثمن المتاحف في الشرق الأوسط، حيث تم تأسيسه عام ألف وتسعمئة وثلاثة وستين بهدف الحفاظ على التراث الثقافي الإيراني.

العالم – ايران

حضارة تمتد على مدى التاريخ تصل اواصرها الى الاف السنين بامكانك ان ترنو الى ملامحها بوضوح في هذا المتحف، يفوح هنا عبق الاصالة ويحتوي المتحف بين جنباته مئات القطع من العملات والمسكوكات تعود الى عصور مختلفة.

يعتبر متحف بنك من اغنى واثمن متاحف المسكوكات في الشرق الاوسط الذي تم تأسيسه في عام 1963 وذلك من اجل حفظ التراث الثقافي للبلاد.

بما ان المتحف هو لاول بنك ايراني فهو يحتوي على مجموعة متكاملة من المسكوكات والنقود التي تعود الى عهود مختلفة من تاريخ ايران حيث يمكن مشاهدة المسكوكات التي كانت في زمن الحكام الايرانيين المختلفين.

المتحف تم تجهيزه بخزائن للعرض تحفظ العملات وتتيح في الوقت ذاته للزائر مشاهدة وقراءة ما يوافقها من معلومات.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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