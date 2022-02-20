الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
١٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-02-2022

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-02-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-02-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-02-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هدم احياء جدة يدمر حياة مليون سعودي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-02-2022

شاهد.. بنك سبه للمسكوكات من أغنى متاحف الشرق الأوسط

إصابة 9 نساء في قصف سعودي على صعدة اليمنية

مواجهات في حي الشيخ جراح تُجبر 'بن غفير' على إزالة مكتبه + فيديو

على مشارف العام الثامن.. ماذا فعل العداون في اليمن؟