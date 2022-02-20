نائب أوكراني يعتزم رفع دعوى ضد بايدن بسبب "خطاباته الاستفزازية"

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وكتب النائب في البرلمان الأوكراني على تليغرام أنّ تصرّفات بايدن وخطاباته "قتلت إيمانه بالديمقراطية الأميركيّة واستقلال الإعلام الغربي".

وقال كيفا: "إنني أعدّ دعوى قضائيّة في المحاكم الدوليّة ضد بايدن، بسبب الصدمة والتأثير النفسي اللذين ألحقتهما بي خطاباته الاستفزازية والمثيرة للذعر بشأن هجوم بوتين والحرب مع روسيا".

وأضاف: "إنّ توقّعات الزعيم الأميركي لم تتحقق، لكن الهستيريا التي أثارها تسبّبت في ضرر كبير للشعب الأوكراني واقتصاد البلاد".

وتابع: "بدأ بايدن مرة أخرى بإثارة الذعر والهستيريا من قصة الغزو الروسي، وفي حديثه العاطفي، هدّد بتمزيق اقتصاد روسيا إلى أشلاء، وجعلها منبوذة، لكني بشكل عام لا أعرف شيئاً عن الاقتصاد الروسي، وما أعرفه هو أنه مع هستيريّته (بايدن) قوّض بالفعل الاقتصاد الأوكراني".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حددّ في اجتماعٍ لحلف شمال الأطلسي موعد الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا في الـ 16 من شباط/فبراير، وهو ما أكّده العديد من المسؤولين الأميركيين، كما أبلغت واشنطن الحلفاء أنّ ذلك "يمكن أن يسبقه وابل من الضربات الصاروخية والهجمات الإلكترونية".

وتعليقاً على تصريحات بايدن، أكّدت روسيا أنّ من الصعب أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد. وفي اتّصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والأميركي بشأن الأزمة في أوكرانيا، صرّح الكرملين بأنّ المحادثة بين الرئيسين جرت في ظل "الهستيريا غير المسبوقة، التي سبّبتها مزاعم واشنطن بشأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا".

وبعد خيبة التكهّنات بشأن موعد الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا، سارع وزير الخارجيّة الأميركي الى الاعتراف بأنّ واشنطن "قدّمت معلومات غير دقيقة"، وأنّها نشرت الوثائق "لا من أجل بدء الحرب بل من أجل منعها".

التصريحات الأميركية لا تزال مستمرة بشأن موعد الهجوم، إذ زعم البيت الأبيض مجدداً، اليوم، أنّ روسيا قد تشن هجوماً على أوكرانيا في أي وقت، وذلك بعد اتهام واشنطن القوات الروسية بالاقتراب من الحدود الأوكرانية والاستعداد لشنّ هجوم.

يذكر أنّ روسيا أكّدت مطلع الشهر الحالي "عدم وجود أي نيّة لموسكو في القيام بأيّ عمل عدواني أو هجوم ضد أوكرانيا"، وذلك عبر رسالة خطية بعثت بها إلى الولايات المتحدة، تضمّنت ردّ موسكو على مطالبها الأمنيّة وشروطها من أجل حلّ الأزمة في أوكرانيا.