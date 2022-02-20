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بالفيديو: مشاهد نوعية تدحض مزاعم العدوان السيطرة على حرض

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

عرض الاعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية لتصدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان في محور حرض وعملية معاكسة واقتحام مواقع العدو وتكبيده خسائر فادحة في العدد والعتاد.

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