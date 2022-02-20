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ليبيا.. المبعوثة الأممية تجدد دعوة الأطراف للتركيز على الانتخابات

ليبيا.. المبعوثة الأممية تجدد دعوة الأطراف للتركيز على الانتخابات
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

جددت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، دعوتها إلى جميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.

العالم - ليبيا

تصريحات ستيفاني جاءت خلال لقائها يوم السبت عضوي المجلس الأعلى للدولة الليبي بلقاسم اقزيط وعبدالله جوان حيث ناقشت معهما الوضع السياسي بالبلاد، بحسب تغريدة نشرتها ويليامز على حسابها الشخصي بتويتر الأحد.

وقالت ويليامز: التقيتُ أمس عضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم اقزيط وعبد الله جوان لمناقشة الوضع السياسي الحالي، وأعدتُ التأكيد على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة".

وأضافت: "كما جددتُ دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية وفقًا لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد".

والجمعة، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته ستعلن خلال اليومين المقبلين، خارطة طريق لإجراء الانتخابات بالبلاد في يونيو/ حزيران المقبل.

ورغم إعلان الدبيبة أن الانتخابات ستجرى في يونيو/حزيران المقبل، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجرائها، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

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