عبداللهيان: على امريكا والغرب اتخاذ قرارات سياسية واظهار ارادة حقيقة

العالم - إيران

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع "امير عبداللهيان" على هامش مؤتمر ميونيخ للامن اليوم الاحد، بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي"جوسيب بوريل".

واشاد وزير الخارجية بدور "بوريل" وايضا "انريكي مورا" الذي يتولى عملية التنسيق خلال المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 في عاصمة النمسا؛ منوها بإرادة ايران للتوصل في نهاية المطاف الى اتفاق جيد.

واكد، ان الجمهورية الاسلامية قدمت في هذا السياق كافة المبادرات والاقتراحات اللازمة؛ مضيفا بان الوقت قد حان لكي تتخذ امريكا والدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) القرارات السياسية وتظهر ارادة حقيقية بشان التوصل الى الاتفاق (المنشود) في اقرب وقت ممكن.

ومضى امير عبداللهيان يقول : لولا المبادرات الايرانية، لما اقتربنا الى هذا الحد من الاتفاق؛ مؤكدا في الوقت نفسه على "الطرف الاخر" بان لا يتجاهل "الخطوط الحمر" التي وضعتها طهران.

الى ذلك، استعرض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، الاقسام المختلفة للنص الذي دخل حيز النقاش حول "الغاء الحظر والتعهدات النووية والتحقق والحصول على الضمانات".

واعلن "بوريل" خلال اللقاء مع امير عبداللهيان، عن رأيه في هذا الخصوص؛ بصفته منسق الاتفاق النووي.

ختاما، اتفق الجانبان الايراني والاوروبي على استمرار المشاورات بينهما.