إيران تعلن تصديرها أول شحنة سجائر إلى تركمانستان

العالم - إيران

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة إيران للتبغ تصدير المنتجات الوطنية بأنه استراتيجية مهمة وسياسة جديدة لشركة التبغ الإيرانية وقال: "تصدير منتجات التبغ المختلفة، بما في ذلك السجائر والتبغ والتنباك كان أحد الأهداف والخطط التي نشهد تحقيقها حاليا."

وقال إن الزيادة التدريجية في حجم الصادرات هي أحد البرامج الطموحة لشركة التبغ، وقال: إن هذا الإجراء الى جانب ما يدره من عائدات من العملة الصعبة للبلاد يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في التجارة الخارجية لمنتجات التبغ .

وفي إشارة إلى الأهمية والمكانة المحورية للصادرات باعتبارها الذراع الرئيسي لسياسات اقتصاد المقاومة التي أعلنها قائد الثورة الاسلامية، قال شيخان أن: تعزيز وتطوير زراعة التبغ من أجل دعم المزارعين بالبلاد لافتا الى ان السياسات الموجهة للتصدير هي استراتيجية أخرى لشركة التبغ الإيرانية.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة إيران للتبغ التصدير عاملاً من عوامل التجارة والازدهار الاقتصادي لهذه الصناعة وأقر بأن: "التسويق الذكي والتفاعل مع السفارات والمستشارين الاقتصاديين للدول الأجنبية، وخاصة دول المنطقة ورابطة الدول المستقلة حديثا لتصدير المنتجات تندرج في جدول أعمال."