سوريا: تزايد أعداد الملتحقين بعملية التسوية في الرقة ودير الزور

العالم - سوريا

ففي بلدة السخنة بريف الرقة الشرقي أفادت سانا بأن عدداً من المطلوبين مدنيين وعسكريين سووا أوضاعهم اليوم في المركز قادمين من مناطق مختلفة بعضها تنتشر فيه “قسد” متحدين العراقيل التي تضعها أمامهم لتحرمهم من العودة إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية فيها.

ولفت عدد منهم إلى أنهم قدموا إلى المركز بعد أن لمسوا بشكل فعلي الأجواء المريحة والنتائج الجيدة للذين سبقوهم حيث عاد الذين سووا أوضاعهم إلى منازلهم ويمارسون الآن حياتهم الطبيعية إضافة إلى المهلة الزمنية المناسبة للذين فروا من الجيش أو المتخلفين عن الخدمة وهي مدة تكفي لترتيب أوضاعهم في مناطقهم وبين ذويهم قبل التحاقهم برفاقهم في صفوف الجيش لأداء واجبهم الوطني.

واستقبل مركز التسوية في صالة العامل بمدينة دير الزور اليوم عدداً من الراغبين بالانضمام إلى التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

واعتبر كل من عبد الناصر العليان وعمر السهو وإبراهيم الخليل أن هذه التسوية فرصة عظيمة أتاحت لهم العودة إلى مدنهم وقراهم وأعمالهم بزراعة أراضيهم والمساهمة بإعادة إعمار الوطن.

وأعرب صخر العلي عن سعادته بالانضمام إلى هذه التسوية والعودة إلى خدمة العلم التي فر منها قبل 8 سنوات.

وأشار فايز السعيد إلى أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وأجرى التسوية تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري.

ووجه رمضان الصقر الدعوة لجميع المطلوبين للإسراع إلى الانضمام للتسوية والعودة لحياتهم الطبيعية لافتاً إلى أن إجراءاتها تتم بكل سهولة ويسر ودون عقبات ولا تستغرق سوى دقائق معدودة.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية في الرقة ودير الزور لإتاحة الفرصة أمام جميع المطلوبين لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن.