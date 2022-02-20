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الی من ينتقد عملية طائرة حسان المسيرة؛ بحجة الدستور..

الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة د.يحيی غدار ان كل من ينتقد عملية طائرة حسان المسيرة فوق الاراضي المحتلة، يخرق الدستور اللبناني.

العالم خاص بالعالم

وقال د.غدار في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان طيران طائرة حسان المسيرة فوق الاراضي المحتلة انجاز في شتی المجالات، فاذا بحثناها في الاطار السياسي، تعتبر انجازاً وفي المجال العسكري تعتبر انجازاً وفي المجال التقني تعتبر انجازاً، في مجال الرادارات، تعتبر انجازاً، في مجال التشويش تعتبر انجازاً، في اختراق الاراضي المحتلة تعتبر انجازاً، في لبنان تعتبر انجازاً في الخليج (الفارسي) تعتبر انجازاً.

وأضاف ان هذه الخطوة اثبتت ان جميع المؤامرات التي تحاك في داخل لبنان لكسر المقاومة، هي فاشلة والمقاومة لاتزال مستمرة وكل يوم تحقق انتصارات تلو الانتصارات.

وأكد ان انجازات المقاومة فاقت الانتصارات علی الارض، واليوم تحقق انتصاراتها في الجو.

ورأی غدار ان كل من ينتقد طيران طائرة حسان المسيرة فوق الاراضي المحتلة بذريعة الدستور، هو من يخرق الدستور، ففي الدستور اللبناني، "اسرائيل" تعتبر عدواً للبنان ومنتقدو المقاومة يعتبرون "اسرائيل" صديقتهم وكل ما يؤذيها يؤذيهم.

وأكد ان المقاومة لم تنحرف لحظة واحدة عن الدستور وهي تضحي وتقاوم لتطبيق الدستور اللبناني.

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شاهد بالفيديو.. الی من ينتقد عملية طائرة حسان المسيرة؛ بحجة الدستور..

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