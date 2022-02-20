المنظومات الاسرائيلية التي فشلت أمام مسيرة المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وقال ابوعكر في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان "اسرائيل" ومنذ تأسيس هذا الكيان اعتمدت علی منظومة "الانذار المبكر" وبنت جهاز استخبارات عسكري يمتلك الكثير من الامكانيات والقدرات والوحدات والمجموعات ما يفوق الكثير من دول العالم.

وتابع ان طيران طائرة حسان المسيرة فوق الاراضي المحتلة سجل اختراقاً لمنظومة الانذار المبكر وفي هذا المجال، تعتبر وحدة تنصت 8200، والوحدة الضوئية 9900 عنوانين لهذا الفشل.

وأكد ان منظومة الانذار المبكر، يجب ان تقود الی معلومة قبل وقوع الحدث وبعملية طائرة حسان المسيرة، تقع الاستخبارات الاسرائيلية امام معضلة حقيقية.

وأوضح ابوعكر ان الاستخبارات الاسرائيلية أصبحت اما تحدٍ يتمثل بقدرات كتيبة الرضوان وامكانياتها التقنية التي تجهلها "اسرائيل" مؤكداً ان الاحتلال، لجأ الی نظرية الحرب بين الحروب من أجل كشف امكانيات وقدرات محور المقاومة في لبنان وسوريا.

وبيّن ان طائرة المقاومة المسيرة، أثارت جدلاً كبيراً داخل منظومة الانذار المبكر الاسرائيلية فقد حلقت هذه المسيرة لمدة 40 دقيقة دون أن تشاهدها الرادارات الاسرائيلية واقتحمت العمق الفلسطيني المحتل لمدی 70 كيلومتر وصورت ومسحت وحولت معلومات عنه وعادت الی قاعدتها.

وأشار الی ان هذه العملية تسببت في هلع وهيستيريا اسرائيلية ادی الی تفعيل منظومة القبة الحديدية وصفارات الانذار وأصبحت كل الجليل في حالة خوف مما يجري.