"الأسرى": انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف العدوان الصهيوني

العالم-فلسطين

وطالبت "الحركة"، في بيان لها، الجماهير الفلسطينية بالمشاركة في الوقفات التضامنية، غدًا الاثنين، أمام مقرات الصليب الأحمر.

ودعت "طلبة الجامعات" لتنظيم أكبر عملية حشد، والانطلاق في مسيرات إلى نقاط التماس في محافظات وجامعات الوطن كافة.

وأهابت الحركة الأسيرة بضرورة تجسيد الفصائل كافة للوحدة الوطنية التي يمثلها الأسرى في السجون وفي ساحات المواجهة في الضفة والقدس وغزة.

وأشادت برباط الفلسطينيين في حي الشيخ جراح و يطا وبيتا والمناطق الفلسطينية كافة، داعيةً لتخصيص فعاليات هذا الأسبوع دعمًا وإسنادًا لانتفاضة الأسرى.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم السادس عشر على التوالي إجراءاتهم التصعيدية، المتمثلة بإغلاق الأقسام في كافة السجون.

ويهدف الأسرى من إجراءاتهم إلى إجبار إدارة السجون على التراجع عن إجراءاتها التنكيلية المتخذة ضدهم.