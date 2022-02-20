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محافظ البنك المركزي العراقي يكشف تفاصيل استضافته بالبرلمان

محافظ البنك المركزي العراقي يكشف تفاصيل استضافته بالبرلمان
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

كشف محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، الأحد، تفاصيل استضافته في مجلس النواب، يوم أمس.

العالم - العراق

وقال المركزي في بيان، إن المحافظ "اثنى على نتائج لقاءه بأعضاء مجلس النواب يوم السبت 2022/2/19، فقد قدم شرحاً وافياً عن مهام البنك المركزي وآليات بيع وشراء العملة الأجنبية والرقابة على القطاع المصرفي".

كما عرض محافظ البنك المركزي، بحسب البيان، "المبررات التي استدعت تعديل سعر صرف العملة الأجنبية والنتائج التي تم تحقيقها والتي ستتحقق في المديين المتوسط والبعيد، مبيناً أن البنك المركزي تدارس قضية سعر الصرف من مختلف أوجهها وعلى مؤسسات المالية العامة أداء مهامها بشكل ناجز لتتحقق كافة أهداف القرار".

يُذكر أن مجلس النواب استضاف محافظ البنك المركزي، أمس 2022/2/19، وتم التداول في مختلف الأمور المتعلقة بالشؤون الرقابية على القطاع المصرفي وقضية تعديل سعر الصرف.

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