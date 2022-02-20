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بريطانيا: بوتين لن يكتفي بأوكرانيا لأنه يريد إنشاء روسيا العظمى!

بريطانيا: بوتين لن يكتفي بأوكرانيا لأنه يريد إنشاء روسيا العظمى!
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيخوض حروبا مع دول الجوار لإنشاء "روسيا العظمى"، في حال "لم يتم منعه" راهنا من "غزو أوكرانيا".

العالم - أوروبا

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" أن تراس قالت في حديث لها إن هجوم بوتين على أوكرانيا سيكون مقدمة لاستخدام روسيا القوة لضم مزيد من الجمهوريات السوفييتية السابقة.

وصرحت تراس، حسب الصحيفة: "علينا وقف بوتين لأنه لن يكتفي بأوكرانيا. إنه أكد بوضوح أن طموحه لا يقود فقط إلى السيطرة على أوكرانيا لأنه يريد إعادة الزمن إلى الوراء، إلى أواسط تسعينيات القرن الـ20 أو حتى أبعد".

وتابعت: "دول البلطيق في خطر... وغرب البلقان في خطر أيضا... بوتين تحدث عن كل ذلك علنا، مؤكدا أنه يريد إنشاء روسيا العظمى والعودة إلى الأوضاع التي كانت موجودة سابقا حينما سيطرت روسيا على مساحات ضخمة من شرق أوروبا".

وأردفت: "لهذا السبب من بالغ الأهمية أن نقاوم نحن وحلفاؤنا بوتين، الأسبوع المقبل يمكن أن تكون أوكرانيا، لكن ما هي الدولة التي ستليها؟".

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