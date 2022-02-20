شاهد.. أزمة سد النهضة الاثيوبي تدخل مرحلة حساسة

العالم - افريقيا

وقال آبي أحمد:"هذا السد العظيم بناه الإثيوبيون، لكن ليس للإثيوبيين فحسب، بل ليستفيد منه أيضا أشقاؤنا وشقيقاتنا الأفارقة، المياه ستتدفق إلى السودان ومصر وعلاقاتنا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر".

خطوة جاءت في غياب المواقف الجادة من دولتي المصب مصر والسودان، ربما اقتصرت على الحضور الرمزي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القمة الافريقية الاوروبية قبل ايام في بلجيكا، وعرضه الأزمة أمام قادة القمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لادراج القضية في جدول اعمال القمة، نتيجة الاهمال المصري المتمثل بغياب الرئيس السيسي عن القمة الأفريقية في أديس أبابا، بدل استغلال حضور القادة الافارقة لاثارة القضية، وفق مصادر دبلوماسية مصرية.

أكبر مشروع لانتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، يبدو أنه بدأ يتحول إلى أكبر معضلة في القارة، بعد فشل جميع المحادثات بين اطراف الأزمة الثلاث، وإصرار القاهرة والخرطوم على وقف أديس أبابا عمليات ملء السد حتى التوصل لاتفاق، فيما تقول الاخيرة أن عملية الملء مرحلة طبيعية من عملية البناء ولا يمكن وقفها.

الانشغال الامريكي والغربي بالأزمة الاوكرانية، واتخاذ الادارة الامريكية الجديدة سياسة الحياد في القضية، ربما زاد من تعقيداتها، لا سيما وان القاهرة ترى في السد تهديدا وجوديا لها، مع اعتمادها بنسبة سبعة وتسعين في المئة من مياه الشرب والري لديها على مياه النيل، فيما يعود تراخي السودان في موقفه إلى مراوحته بين مصلحته في أن يسهم السد في ضبط الفيضانات السنوية، وبين خشيته بأن يلحق السد أضرار بسدوده في غياب اتفاقية حول تشغيل سد النهضة.