الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي في حماس بالضفة يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لصد هجمات المستوطنين

قيادي في حماس بالضفة يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لصد هجمات المستوطنين
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعا القيادي في حركة "حماس" بالضفة الغربية حسين أبو كويك إلى تصعيد المقاومة الشعبية في جميع المدن والبلدات الفلسطينية؛ لصد هجمات المستوطنين خاصة في القدس ونابلس.

العالم-فلسطين

وطالب "أبو كويك" السلطة وأجهزتها الأمنية بالانصياع للموقف الشعبي والوطني، والانحياز لخيار الشعب الفلسطيني المقاوم، والعمل على تشكيل قيادة وطنية للمقاومة الشعبية، وضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها كافة.

وأشار أبو كويك إلى تصاعد هجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات والممتلكات والمنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: إن هذه الاعتداءات تجرى في إطار الصمت المطبق مما يسمى بالرباعية الدولية والمنظمات التي تدّعي تلبسها بالشرعية الدولية والقوانين الانسانية، وفي سياق تعنت الاحتلال ورفضه الانصياع للقوانين الدولية.

وأكد أن العدوان يتصاعد مع "التنسيق الأمني" مع الاحتلال، وإصرار السلطة الفلسطينية على استمراريته رغم قرارات المجلس المركزي المتعاقبة برفضه.

وشدد أن "التنسيق الأمني" مستمر رغم الإجماع الوطني الفصائلي والشعبي على رفضه، والمطالبات بوقف جميع أشكال العلاقة مع الاحتلال؛ ردًّا واجبًا على تنكره ورفضه الحقوق التاريخية والشرعية على الأرض الفلسطينية، حسب تعبيره.

وتتواصل هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في مدن الضفة الغربية وبلداتها وقراها، عدا عن الاعتداءات بحق أهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واقتحامات المسجد الأقصى.

روابط ذات صلة

توتر في "الشيخ جراح" عقب نقل المتطرف بن غفير مكتبه امام المنازل

مواجهات في حي الشيخ جراح تُجبر 'بن غفير' على إزالة مكتبه + فيديو

الاحتلال يخشى ردا صاروخيا فلسطينيا جراء اعتداءاته على حي الشيخ جراح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعلامي يمني يتحدث عن دلائل ادارة الولايات المتحدة حصار اليمن

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-02-2022

"كممجي" و"جرادات" معزولان في ظروف غير آدمية في زنازين الاحتلال

"معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية".. تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" يرحب بقرار المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا

رئيسي: ايران تريد علاقات متنامية مع اوزبكستان

الأسرى الفلسطينيون يغلقون كافة الأقسام في سجون الاحتلال