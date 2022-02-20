قيادي في حماس بالضفة يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لصد هجمات المستوطنين

العالم-فلسطين

وطالب "أبو كويك" السلطة وأجهزتها الأمنية بالانصياع للموقف الشعبي والوطني، والانحياز لخيار الشعب الفلسطيني المقاوم، والعمل على تشكيل قيادة وطنية للمقاومة الشعبية، وضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها كافة.

وأشار أبو كويك إلى تصاعد هجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات والممتلكات والمنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: إن هذه الاعتداءات تجرى في إطار الصمت المطبق مما يسمى بالرباعية الدولية والمنظمات التي تدّعي تلبسها بالشرعية الدولية والقوانين الانسانية، وفي سياق تعنت الاحتلال ورفضه الانصياع للقوانين الدولية.

وأكد أن العدوان يتصاعد مع "التنسيق الأمني" مع الاحتلال، وإصرار السلطة الفلسطينية على استمراريته رغم قرارات المجلس المركزي المتعاقبة برفضه.

وشدد أن "التنسيق الأمني" مستمر رغم الإجماع الوطني الفصائلي والشعبي على رفضه، والمطالبات بوقف جميع أشكال العلاقة مع الاحتلال؛ ردًّا واجبًا على تنكره ورفضه الحقوق التاريخية والشرعية على الأرض الفلسطينية، حسب تعبيره.

وتتواصل هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في مدن الضفة الغربية وبلداتها وقراها، عدا عن الاعتداءات بحق أهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واقتحامات المسجد الأقصى.