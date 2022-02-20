تصريح جديد لمسؤول عراقي حول 'التفاهم بين إيران والسعودية'

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، إن "الأعرجي، استقبل بمكتبه رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية، اللواء إسماعيل أحمدي مقدم، والوفد المرافق له"، لافتا الى أن "اللقاء تناول بحث العلاقات العراقية الإيرانية وسبل تطويرها من خلال التعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، حيث أكد الأعرجي، أن علاقات البلدين استراتيجية وتأريخية، وعلينا الاستفادة من الخبرات المتراكمة بين البلدين".

وأشار الأعرجي بحسب البيان، إلى أن "التفاهم بين إيران والسعودية مهم للمنطقة والعالم"، معربا عن "دعم العراق لهذا التفاهم وبشكل كبير".

ولفت إلى أن "العراق متفائل بالجولة الخامسة من المباحثات التي ستعقد قريبا جدا على أرض بغداد السلام".

وفيما يتعلق باتفاقية الجزائر لعام 1975، أكد الأعرجي أن "هذه الاتفاقية مهمة، ويجب تفعيلها، بما يعود بالنفع على البلدين الجارين"، مبينا أنها "تحتاج إلى إجراءات قانونية من أجل تفعيلها".

من جانبه أكد رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية، "استعداد بلاده للتعاون وتبادل الخبرات مع العراق، خدمة لمصالح البلدين المشتركة".